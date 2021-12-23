Образовательная площадка ПсковГУ появится на базе перинатального центра

17:48, 23 декабря 2021, ПАИ

Руководство ПсковГУ и Псковского перинатального центра заключило договор о сотрудничестве, в рамках которого на базе медучреждения появится новая образовательная площадка с современным оборудованием для будущих медиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

На площадке перинатального центра откроются два кабинета, в которых студенты-медики будут осваивать теоретические и практические знания по акушерству и гинекологии.

«Мы обязательно будем сотрудничать с Институтом медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета, - подчеркнул и. о. главного врача перинатального центра врач-акушер-гинеколог Николай Красиков. - С радостью будем готовы принимать студентов медицинского Института для проведения обучающих мероприятий и лекционных курсов».

По словам директора института, профессора кафедры фундаментальной медицины и биохимии, доктора биологических наук Нины Бугеро, в одном из кабинетов, которые будут оборудованы на базе перинатального центра, появится конференц-зал для лекционных занятий с возможностью использования цифровых технологий.

«Там будут проходить видеоконференции, консилиумы, - отметила Нина Бугеро. - Во время обучения наши ребята даже смогут следить за ходом операций».

Также Николай Красиков осмотрел Центр симуляционного обучения и аккредитации ПсковГУ, высоко оценив возможности, которые дает будущим медикам современное оборудование.