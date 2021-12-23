Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Образовательная площадка ПсковГУ появится на базе перинатального центра

Руководство ПсковГУ и Псковского перинатального центра заключило договор о сотрудничестве, в рамках которого на базе медучреждения появится новая образовательная площадка с современным оборудованием для будущих медиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

На площадке перинатального центра откроются два кабинета, в которых студенты-медики будут осваивать теоретические и практические знания по акушерству и гинекологии.

«Мы обязательно будем сотрудничать с Институтом медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета, - подчеркнул и. о. главного врача перинатального центра врач-акушер-гинеколог Николай Красиков. - С радостью будем готовы принимать студентов медицинского Института для проведения обучающих мероприятий и лекционных курсов».

По словам директора института, профессора кафедры фундаментальной медицины и биохимии, доктора биологических наук Нины Бугеро, в одном из кабинетов, которые будут оборудованы на базе перинатального центра, появится конференц-зал для лекционных занятий с возможностью использования цифровых технологий.

«Там будут проходить видеоконференции, консилиумы, - отметила Нина Бугеро. - Во время обучения наши ребята даже смогут следить за ходом операций».

Также Николай Красиков осмотрел Центр симуляционного обучения и аккредитации ПсковГУ, высоко оценив возможности, которые дает будущим медикам современное оборудование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

23 декабря 2021

Фрукты, кондитерские изделия и настольные игры передали волонтёры маленьким пациентам Псковской областной детской больницы
23 декабря 2021

Фоторепортаж: Презентация нового аппарата «Симона»
23 декабря 2021

Россия – общий дом: особенности национальной кухни хантов
23 декабря 2021

Видео: Молодые ученые из ПсковГУ осваивают нанотехнологии

23 декабря 2021

Предание о кровавом колоколе расскажет новый фильм из цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО»
23 декабря 2021

Первую смерть от «омикрона» зафиксировали в Германии
23 декабря 2021

Путин пожаловался на недостаток личного общения с близкими
23 декабря 2021

Послание Федеральному Собранию пройдёт в начале 2022 года

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...