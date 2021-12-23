Nissan опрокинулся в кювет в Псковском районе
Nissan опрокинулся в кювет в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Авария произошла 23 декабря около пяти часов вечера на 1 км автодороги Псков – Писковичи.
Водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся на крышу. В момент аварии в машине находились 2 человек, пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, медики и аварийно-спасательная служба. Обстоятельства произошедшего выясняются
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