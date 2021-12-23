Фрукты, кондитерские изделия и настольные игры передали волонтёры маленьким пациентам Псковской областной детской больницы

18:20, 23 декабря 2021, ПАИ

В преддверии Нового года и Рождества активисты волонтерского центра «Единой России» организовали сюрприз для маленьких пациентов Псковской областной детской больницы. Об этом ПАИ рассказали в Совете молодёжной политики города Пскова.



Координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Полонская и волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки передали главному врачу больницы Аркадию Гохману 80 килограммов мандаринов, 30 килограммов яблок. Фрукты для детей и персонала передал секретарь первичного отделения №77, член политического совета партии Полад Исмаилов от азербайджанской диаспоры.



А также добровольцы привезли около пятидесяти килограммов кондитерских изделий от «Псковского хлебокомбината». Более ста настольных игр переданы активистами регионального отделения «Союза женщин России».



Партийцы также присоединились к украшению ёлки на территории детской областной больницы, которая будет радовать в Новый год врачей и маленьких пациентов.