Псковский провайдер «Телесети Плюс» сообщил о проблемах с интернетом

19:43, 23 декабря 2021, ПАИ

О проблемах с интернетом сообщил псковский провайдер «Телесети Плюс». Об этом появилось сообщение в социальных сетях.

«С 18:00 наблюдаются проблемы с интернетом из-за неполадок в центральном оборудовании. Проблему уже решаем», – говорится в сообщении.

О плохой скорости интернета заявили пользователи в псковских соцсетях