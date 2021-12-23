Псковский провайдер «Телесети Плюс» сообщил о проблемах с интернетом
О проблемах с интернетом сообщил псковский провайдер «Телесети Плюс». Об этом появилось сообщение в социальных сетях.
«С 18:00 наблюдаются проблемы с интернетом из-за неполадок в центральном оборудовании. Проблему уже решаем», – говорится в сообщении.
О плохой скорости интернета заявили пользователи в псковских соцсетях
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
23 декабря 2021
В новогоднюю ночь Псков будут патрулировать 86 полицейских
23 декабря 2021
Симулятор родовой деятельности появился в ПсковГУ для обучения студентов родовспоможению
23 декабря 2021
Фрукты, кондитерские изделия и настольные игры передали волонтёры маленьким пациентам Псковской областной детской больницы