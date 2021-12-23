Фанаты «Зенита» выступили против паспортов болельщика

23:21, 23 декабря 2021, ПАИ

Фанаты петербургского «Зенита» решили отказаться от оформления Fan ID. Об этом сообщает Telegram-канал «360°».

«Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными. Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом.

Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое fan id превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию», — сказано в заявлении движения «Ландскрона», которое выступило против паспортов болельщиков.



