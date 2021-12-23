Фанаты «Зенита» выступили против паспортов болельщика
Фанаты петербургского «Зенита» решили отказаться от оформления Fan ID. Об этом сообщает Telegram-канал «360°».
«Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными. Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом.
Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое fan id превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию», — сказано в заявлении движения «Ландскрона», которое выступило против паспортов болельщиков.
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Пскович Виталий Шудегов стал чемпионом Псковской области по настольному теннису среди ветеранов
Ученица Идрицкой школы заняла третье место в областных соревнованиях по спортивному ориентированию
Псковская команда по хоккею «Торнадо» выиграла Кубок Ладоги среди игроков 2014 года рождения