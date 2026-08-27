Назван соперник псковского боксёра Кулакова в первом бою на чемпионате России

11:32, 27 августа 2026, ПАИ

Псковский боксёр Артур Кулаков в 1/16 финала чемпионата России в весе до 71 килограмма встретится с представителем Иркутска Иваном Ступиным. Соревнования стартуют сегодня, 27 августа, в Саранске. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Всего в этой весовой категории заявлено 28 спортсменов. Схватка состоится завтра, 28 августа, и пройдёт в рамках вечерней сессии боёв.

На счету Ивана Ступина третье место на Кубке России в прошлом году, а также две медали чемпионата страны – в 2021 году он занял третье место, а в 2022 году – второе.

В этом году Артур Кулаков и Иван Ступин уже встречались. В марте псковский спортсмен взял верх над представителем Иркутска в финале всероссийских соревнований имени Александра Бахтина в Чите.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».