Фестиваль воздухоплавания «Небо начинается здесь» отменили в этом году

10:44, 27 августа 2026, ПАИ

Организаторы фестиваля воздухоплавания «Небо начинается здесь» приняли решение не проводить мероприятие в 2026 году. Об этом сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Мы приняли решение фестиваль в этом году не проводить. Следите за нашими новостями. Будем ждать следующей встречи!» – говорится в сообщении организаторов.

Фестиваль «Небо начинается здесь» впервые прошёл в Изборске в сентябре 2025 года. Тогда ключевым событием стало «Изборское Свече» – программа на территории парка активного отдыха «Мальская долина» с привязными подъёмами аэростатов и ночным свечением воздушных шаров. Мероприятие собрало множество зрителей.

В 2026 году фестиваль планировалось провести в начале сентября.