Фестиваль воздухоплавания «Небо начинается здесь» отменили в этом году
Организаторы фестиваля воздухоплавания «Небо начинается здесь» приняли решение не проводить мероприятие в 2026 году. Об этом сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
«Мы приняли решение фестиваль в этом году не проводить. Следите за нашими новостями. Будем ждать следующей встречи!» – говорится в сообщении организаторов.
Фестиваль «Небо начинается здесь» впервые прошёл в Изборске в сентябре 2025 года. Тогда ключевым событием стало «Изборское Свече» – программа на территории парка активного отдыха «Мальская долина» с привязными подъёмами аэростатов и ночным свечением воздушных шаров. Мероприятие собрало множество зрителей.
В 2026 году фестиваль планировалось провести в начале сентября.
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