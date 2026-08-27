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Спорт

Фестиваль воздухоплавания «Небо начинается здесь» отменили в этом году

Организаторы фестиваля воздухоплавания «Небо начинается здесь» приняли решение не проводить мероприятие в 2026 году. Об этом сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

«Мы приняли решение фестиваль в этом году не проводить. Следите за нашими новостями. Будем ждать следующей встречи!» – говорится в сообщении организаторов.

Фестиваль «Небо начинается здесь» впервые прошёл в Изборске в сентябре 2025 года. Тогда ключевым событием стало «Изборское Свече» – программа на территории парка активного отдыха «Мальская долина» с привязными подъёмами аэростатов и ночным свечением воздушных шаров. Мероприятие собрало множество зрителей.

В 2026 году фестиваль планировалось провести в начале сентября.

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