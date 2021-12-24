Никонов день наступил по народному календарю

07:23, 24 декабря 2021, ПАИ

24 декабря (11 декабря по старому стилю) отмечается память преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря, пишет calend.ru.

Никон родился в XI веке в богатой и знатной семье. В 1096 году половецкие войска напали на киевские земли, и Никон попал в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами монастыря. Преподобный провёл в неволе три года, сносил голод и мучения. Хозяин Никона подрезал ему жил, чтобы он не сбежал, но однажды пленный просто исчез.

Когда киевляне заключили мир с половцами, бывший хозяин Никона пришёл в Печерский монастырь и с удивлением узнал в одном из монахов своего пленника. Половец принял крещение и служил своему бывшему узнику до смерти.

В этот день на Руси молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. Люди также верили, что святой Никон может даровать душе успокоение.

В этот день также зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут кружить над землёй на метлах и поднимать метель.