Сотрудников Псковских теплосетей поощрят за лучшее новогоднее украшение кабинета

08:39, 24 декабря 2021, ПАИ

Сотрудников теплосетей поощрят за лучшее украшение кабинета к Новому году. Об этом Псковские теплосети сообщили в своем Instagram-аккаунте.

В теплосетях отметили, что административное здание на улице Спортивной и рядом стоящие туи украшены гирляндами.

«Самое интересное царит в окнах предприятия. Каждый кабинет украшен по-своему, есть у нас очень активные сотрудники, которые вкладывают весь свой творческий потенциал в украшение своих рабочих мест. Каждый год – это целый ритуал», - отметили в компании.

В ближайшие дни комиссия из тех, чьи кабинеты не украшены к празднику, отправится по кабинетам коллег, чтобы выбрать победителей на лучшее украшение. Победители получат символические призы.

До наступления Нового года комиссия посетит все объекты предприятия и оценит индивидуальный подход к украшению структурных подразделений предприятия.

«Мы обязательно предоставим фотоотчёт об украшении наших объектов и представим его вашему вниманию», - добавили в теплосетях.