Помогли завести с толкача: в Псковской области сотрудники ГИБДД получают благодарности от водителей

09:11, 24 декабря 2021, ПАИ

В ГИБДД УМВД России по Псковской области опубликовали отклики граждан, которым довелось встретиться на трассе с дорожными полицейскими. Текст этих обращений и писем сохранен без изменений в авторской версии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на официальный сайт Госавтоинспекции поступило обращение от Евгения Безрукова, в котором он выразил благодарность наряду отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области в составе лейтенанта полиции Владимира Устинова и младшего лейтенанта полиции Артема Петрова. «Хотел сказать спасибо инспекторам, которые 26.11.2021 стояли при въезде в Псков со стороны СПб. Мужики молодцы. Остановили с проверкой документов. Как назло заглох. Проверили. Помогли завести с толкача», - рассказал водитель.

Следующее обращение поступило от граждан Марины и Андрея Кулага в адрес сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Порховскому району - начальника отделения ГИБДД капитана полиции Бориса Шорохова и инспектора ДПС лейтенанта полиции Артема Птичкина: «Выражаем благодарность сотрудникам Порховского ГИБДД Шорохову и Птичкину за четкую, оперативную, слаженную, профессиональную работу по предотвращению дорожного противоправного действия на дороге 17.12.2021 в деревне Ямкино Порховского района».

Еще одно обращение пришло 21.12.2021 от Евгения Лысенко: «Выражаем благодарность сотрудникам ОГИБДД МО МВД России «Себежский» и лично начальнику ОГИБДД Миронову Анатолию Геннадьевичу за помощь в решении проблемы с дорогой жителей д. Заозерье Пустошкинского района. Желаем всем здоровья, семейного благополучия и успехов в вашей нелегкой службе!»

«Слова признательности людей – это дополнительный стимул для тех, кто по долгу службы днем и ночью патрулирует автомагистрали, чья задача – постоянно быть начеку и всегда быть готовыми прийти на помощь попавшему в беду человеку», - отметили в ГИБДД.