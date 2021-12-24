Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Помогли завести с толкача: в Псковской области сотрудники ГИБДД получают благодарности от водителей

В ГИБДД УМВД России по Псковской области опубликовали отклики граждан, которым довелось встретиться на трассе с дорожными полицейскими. Текст этих обращений и писем сохранен без изменений в авторской версии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на официальный сайт Госавтоинспекции поступило обращение от Евгения Безрукова, в котором он выразил благодарность наряду отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области в составе лейтенанта полиции Владимира Устинова и младшего лейтенанта полиции Артема Петрова. «Хотел сказать спасибо инспекторам, которые 26.11.2021 стояли при въезде в Псков со стороны СПб. Мужики молодцы. Остановили с проверкой документов. Как назло заглох. Проверили. Помогли завести с толкача», - рассказал водитель.

Следующее обращение поступило от граждан Марины и Андрея Кулага в адрес сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Порховскому району - начальника отделения ГИБДД капитана полиции Бориса Шорохова и инспектора ДПС лейтенанта полиции Артема Птичкина: «Выражаем благодарность сотрудникам Порховского ГИБДД Шорохову и Птичкину за четкую, оперативную, слаженную, профессиональную работу по предотвращению дорожного противоправного действия на дороге 17.12.2021 в деревне Ямкино Порховского района».

Еще одно обращение пришло 21.12.2021 от Евгения Лысенко: «Выражаем благодарность сотрудникам ОГИБДД МО МВД России «Себежский» и лично начальнику ОГИБДД Миронову Анатолию Геннадьевичу за помощь в решении проблемы с дорогой жителей д. Заозерье Пустошкинского района. Желаем всем здоровья, семейного благополучия и успехов в вашей нелегкой службе!»

«Слова признательности людей – это дополнительный стимул для тех, кто по долгу службы днем и ночью патрулирует автомагистрали, чья задача – постоянно быть начеку и всегда быть готовыми прийти на помощь попавшему в беду человеку», - отметили в ГИБДД.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

24 декабря 2021

Псковскому школьнику вручили награду за спасение тонущего ребёнка
24 декабря 2021

Возможные причины повторных положительных результатов тестов на COVID-19 назвала псковский врач
24 декабря 2021

Помогли завести с толкача: в Псковской области сотрудники ГИБДД получают благодарности от водителей

24 декабря 2021

Иммунолог спрогнозировал распространение штамма «омикрон» в России
24 декабря 2021

Сотрудников Псковских теплосетей поощрят за лучшее новогоднее украшение кабинета
24 декабря 2021

Михаил Ведерников поздравил с днём рождения ректора ПсковГУ
24 декабря 2021

157 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
24 декабря 2021

О странном грузе, лекарстве от коронавируса и московском вояже Надежды Назаренко – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...