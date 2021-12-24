Появились подробности ДТП в Великих Луках, где сбили ребёнка

09:18, 24 декабря 2021, ПАИ

Мальчик, которого 23 декабря сбили на улице Льва Толстого в Великих Луках, в момент ДТП находился вместе с матерью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Мальчик 2017 года рождения перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. 39-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» не успела среагировать и совершила на него наезд. В результате ДТП с места происшествия ребенок был доставлен в Великолукскую межрайонную больницу.



Фото: газета "Наш Путь".



Фото: газета "Наш Путь".



Фото: газета "Наш Путь".



Фото: газета "Наш Путь".



Фото: газета "Наш Путь".









Как уточнили в ГИБДД, ребенок находился вместе с матерью. Они вышли на проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода между припаркованными автомашинами, на противоположной стороне ребенок увидел отца и побежал к нему.

В Госавтоинспекции призвали родителей не оставлять детей без присмотра на дороге и переходить проезжую часть только в установленных для этого местах, при этом крепко держа ребенка за руку.