Сборы снайперов и пулеметчиков СОБР Росгвардии прошли в Псковской области

09:33, 24 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области прошли учебно-методические сборы снайперов и пулеметчиков специального отряда быстрого реагирования «Гепард» регионального Управления Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники СОБР совершенствовали навыки стрельбы из снайперских винтовок «СВ-98» и пулеметов «Печенег» с дистанций от 100 до 800 метров.

В ходе сборов спецназовцы выполняли задачи в различных условиях быстро меняющейся оперативной обстановки и обменивались личным профессиональным опытом.

В завершение практических занятий были подведены итоги и определены задачи по дальнейшему совершенствованию навыков пулемётчиков и снайперов отряда.