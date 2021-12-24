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Сборы снайперов и пулеметчиков СОБР Росгвардии прошли в Псковской области

В Псковской области прошли учебно-методические сборы снайперов и пулеметчиков специального отряда быстрого реагирования «Гепард» регионального Управления Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники СОБР совершенствовали навыки стрельбы из снайперских винтовок «СВ-98» и пулеметов «Печенег» с дистанций от 100 до 800 метров.

В ходе сборов спецназовцы выполняли задачи в различных условиях быстро меняющейся оперативной обстановки и обменивались личным профессиональным опытом.

В завершение практических занятий были подведены итоги и определены задачи по дальнейшему совершенствованию навыков пулемётчиков и снайперов отряда.

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