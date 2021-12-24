Минпросвещения не планирует продлевать зимние каникулы для школьников

09:53, 24 декабря 2021, ПАИ

Минпросвещения России не планирует продлевать зимние каникулы для учащихся школ из-за пандемии, а также рекомендовать школам уйти на отдых раньше запланированного срока. Регионы должны решить это сами, заявил глава министерства Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«По поводу продления каникул из-за пандемии - это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем. <…> Что касается ранних каникул - каждый регион решает сам», - сообщил Кравцов.

Он напомнил, что власти Москвы рекомендовали школам уйти на новогодние каникулы на два дня раньше, с 27 декабря. «Здесь никак это не отражается на учебной программе и на содержании. Потому что конец года - это в основном повторение уже пройденного материала. В этом отношении опасений нет. Что касается остальных регионов, то здесь очень индивидуально. Мы видим, что каникулы начинаются по графику в целом по стране», - сообщил Кравцов.

В Псковской области каникулы продлятся с 27 декабря по 9 января.