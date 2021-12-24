Началась 61-я сессия Псковской гордумы
Очередная, 61-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва началась сегодня, 24 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В частности, депутаты рассмотрят вопрос о бюджете Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Кроме того, парламентарии согласуют вопрос о даче согласия муниципальному предприятию Пскова «Горводоканал» на совершение крупной сделки по открытию невозобновляемой кредитной линии без обеспечения.
Помимо этого, депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу Дмитрия Пермякова.
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