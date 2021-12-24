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Общество

Более двух тысяч псковичей приняли участие в онлайн-зачёте по финансовой грамотности

В онлайн-зачёте по финансовой грамотности приняли участие более двух тысяч псковичей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

Всего в четвертом всероссийском онлайн-зачете приняли участие более 630 тысяч человек. Успешно сдали зачет по общим вопросам финансовой грамотности 65% участников.

52% сумели пройти зачёт для предпринимателей. Наиболее высокие знания продемонстрировали жители Республики Алтай, Рязанской и Ленинградской областей, Севастополя и Крыма.

В этом году можно было не только самостоятельно отвечать на вопросы, но и создать свою команду. В командном зачёте соревновались более двух тысяч команд, рейтинг возглавили представители Татарстана, Пермского края, Башкортостана, Ульяновской, Свердловской и Рязанской областей.

Участников онлайн-зачёта от Псковской области в этом году в два раза больше, чем в прошлом. При этом успешно сдали тест более чем две трети из них.

«По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос, что говорит о повышении финансовой грамотности жителей Псковской области. Это подтверждает и растущий интерес к проектам, направленным на развитие и укрепление финансовой культуры. Зачет – это тот инструмент, который дает возможность каждому проверить и дополнить свои знания», – сообщил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Савин.

Первый онлайн-зачет по финансовой грамотности был организован в 2018 году. С тех пор он проводится ежегодно. В прошлом году в зачёте участвовали более 450 тысяч человек.

Организаторы проекта — Банк России и Агентство стратегических инициатив.

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