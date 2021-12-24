В Печорском районе прошло открытие после ремонта дороги от деревни Лавры до границы с Латвией

10:42, 24 декабря 2021, ПАИ

В Печорском районе Псковской области прошло торжественное открытие после ремонта дороги общего пользования регионального значения Лавры — граница с Латвийской Республикой. В целом реконструировано 4,2 км дороги, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В церемонии открытия приняли участие представители программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» на период 2014–2020 годов, сотрудники комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, представители отдела международного и межрегионального сотрудничества комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, администрации Печорского района, Лавровской волости и жители деревни Лавры.

Приветствуя собравшихся, все официальные лица отметили важность открытия данной дороги, как для местных жителей, так и для Псковского региона в целом. Заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Дмитрий Лобунов выразил благодарность всем, кто принимал непосредственное участие в строительстве дороги.

Право перерезать красную ленточку было предоставлено представителям партнерских организаций проекта, органов местного самоуправления и представителю российско-латвийской программы в Пскове.

Реконструкция дороги была выполнена в рамках основного мероприятия российско-латвийского проекта прямого присуждения «Приграничные дороги» на средства гранта программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» на период 2014–2020 годов. На эти цели затрачено около 189 млн рублей.

Основная цель проведения работ — увеличение пропускной способности дороги путем изменения на отдельных участках плана и продольного профиля, переустройства дорожной одежды, земляного полотна и дорожных сооружений, обустройство дороги, проведение целого ряда мероприятий по обеспечению безопасности участников дорожного движения, что и было достигнуто по итогу работ.

На всем протяжении автомобильная дорога теперь имеет асфальтобетонное покрытие, укрепленные обочины, расчищенную от кустарника и деревьев полосу отвода. Водоотвод выполняют 28 новых водопропускных труб, 615 метров железобетонных лотков, очистку ливневых (дождевых) сточных вод обеспечивают локальные очистные сооружения.

Для безопасности пешеходов устроено более 800 п. м. тротуара, как примыкающего к проезжей части и ограниченного новым перильным ограждением, так и на выделенном земляном полотне, оснащенного необходимыми средствами обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения.

Обновленная автобусная остановка обустроена элементами освещения.

Барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики, горизонтальная дорожная разметка обеспечивают безопасность передвижения транспортных средств и всех участников дорожного движения.

Реконструкцию провела подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

Дорога Лавры – граница с Латвийской Республикой относится к IV категории, ширина земляного полотна составляет 10 метров, проезжей части – 6 метров, обочин – 2 метра.