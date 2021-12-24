Водителя фуры госпитализировали после тройного ДТП в Плюсском районе

10:59, 24 декабря 2021, ПАИ

Водителя фуры госпитализировали 24 декабря после тройного ДТП в Плюсском районе, передает корреспондент газеты «Плюсский край».

Авария произошла в деревне Заплюсье около 10 часов утра.

По предварительным данным, водитель фуры Scania врезался во впереди едущий автомобиль DAF, который, в свою очередь, по инерции въехал в «Жигули». На данном участке дороги проводится ремонт, предположительно, водитель фуры DAF и легковушка начали притормаживать, а водитель Scania не успел среагировать. В настоящее время движение на данном участке дороги затруднено.



Фото: газета "Плюсский край"



Фото: газета "Плюсский край"



Фото: газета "Плюсский край"



Фото: газета "Плюсский край"



Фото: газета "Плюсский край"



Фото: газета "Плюсский край"



Фото: газета "Плюсский край"



Фото: газета "Плюсский край"



Фото: газета "Плюсский край"



Фото: газета "Плюсский край"



















В результате столкновения пострадал водитель фуры Scania, с переломом ноги его доставили в больницу. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.