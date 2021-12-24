Псковский облсовпроф подписал соглашение о сотрудничестве с профсоюзом железнодорожников
Соглашение о взаимном сотрудничестве подписали Псковский региональный союз организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» и Дорожная территориальная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге на 2022 год.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, подписание документа состоялось 23 декабря в Санкт-Петербурге. В ходе встречи РОСПРОФЖЕЛ высоко оценил инициативу и конструктивный настрой псковского профобъединения и выразил благодарность за тесное взаимодействие и сотрудничество.
«Мы высоко ценим партнерство с РОСПРОФЖЕЛ. В рамках подписанного соглашения мы проводим взаимные консультации, обучение, различные мероприятия. Главное в таком тесном сотрудничестве – это всё же взаимная поддержка и помощь в достижении основных целей профсоюзного движения», – отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.
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