Псковский облсовпроф подписал соглашение о сотрудничестве с профсоюзом железнодорожников

11:11, 24 декабря 2021, ПАИ

Соглашение о взаимном сотрудничестве подписали Псковский региональный союз организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» и Дорожная территориальная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге на 2022 год.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, подписание документа состоялось 23 декабря в Санкт-Петербурге. В ходе встречи РОСПРОФЖЕЛ высоко оценил инициативу и конструктивный настрой псковского профобъединения и выразил благодарность за тесное взаимодействие и сотрудничество.

«Мы высоко ценим партнерство с РОСПРОФЖЕЛ. В рамках подписанного соглашения мы проводим взаимные консультации, обучение, различные мероприятия. Главное в таком тесном сотрудничестве – это всё же взаимная поддержка и помощь в достижении основных целей профсоюзного движения», – отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.