Дед Мороз поздравил депутатов Псковской городской Думы с Новым годом

11:29, 24 декабря 2021, ПАИ

Дед Мороз пришёл на 61-ю сессию Псковской городской Думы 24 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дед Мороз раздал депутатам небольшие презенты в виде колокольчиков и поздравил с наступающим Новым годом. После этого участники сессии сделали совместную фотографию с Дедом Морозом.

Напомним, на заседание комитетов Псковской городской Думы 1 декабря пришёл кот. ПАИ собрало досье на пушистого ревизора.