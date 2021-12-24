Дед Мороз поздравил депутатов Псковской городской Думы с Новым годом
Дед Мороз пришёл на 61-ю сессию Псковской городской Думы 24 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Дед Мороз раздал депутатам небольшие презенты в виде колокольчиков и поздравил с наступающим Новым годом. После этого участники сессии сделали совместную фотографию с Дедом Морозом.
Напомним, на заседание комитетов Псковской городской Думы 1 декабря пришёл кот. ПАИ собрало досье на пушистого ревизора.
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