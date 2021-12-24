Фундамент здоровья. Псковичи укрепляют иммунитет медом, чаем и рыбалкой

11:40, 24 декабря 2021, ПАИ

Зима в нашей широте - дама капризная. То нас разминают крепкими морозами, то тестируют равновесие в гололёд. Такие погодные «качели» не могут не сказаться на нашем здоровье. Корреспонденты Псковского агентства информации спросили у простых псковичей, как укрепить иммунитет в зимний период времени.

Участники опроса выступают за ответственный подход. За здоровьем нужно следить и навещать врача не только, когда начинает что-то беспокоить. «Побольше фруктов и овощей употреблять в пищу. А по-хорошему - нужно знать свою иммунную систему и принимать правильные витамины, но только по рекомендации врача», - рассказал пскович.



Прочие предпочитают укреплять защиту против сезонных угроз с помощью напитков. «Я пью мед с молоком», - призналась псковичка. Также респонденты предпочитают чай и кефир. Для надёжности в чай можно добавить лимон, а кефир пить вприкуску с орехами.



Ещё псковичи рекомендуют быть активными и по возможности заниматься спортом. «Я спортсменка, и это очень помогает держать иммунитет в тонусе», - рассказала представительница молодежи. Люди старшего возраста рекомендуют прогулки, прививки и, что интересно, зимнюю рыбалку.



Не забывайте о своем здоровье. Оно требует внимания в любое время года. Будьте ответственны и активны, тогда у заразы нет никаких шансов.