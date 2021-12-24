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Происшествия

Кражи продуктов и спиртного пресекли сотрудники Росгвардии в Пскове

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в кражах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

23 декабря в 15:22 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 44-летнего гражданина, который пронес через кассовый узел кофе и спиртные напитки, не заплатив за них.

В этот же день в магазине на улице Труда сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.

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