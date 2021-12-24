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Елена Полонская поблагодарила депутатов гордумы за принятие бюджета

Глава Пскова Елена Полонская поблагодарила депутатов городской Думы и сотрудников городской администрации за принятие бюджета во втором чтении. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии гордумы 24 декабря.

Елена Полонская отметила, что это очень важный документ для города. Она также пожелала собравшимся счастья и радости в новом году.

Глава администрации Пскова Борис Елкин присоединился к поздравлениям. Он сказал, что только во взаимодействии можно достигать высоких результатов. По словам Бориса Елкина, в уходящем году гордума и администрация хорошо совместно поработали.

Напомним, сегодня депутаты Псковской городской Думы приняли бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов во втором чтении.

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