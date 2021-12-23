ХК «Родина» победил ХК «Звезда» со счетом 6:1 в Ночной хоккейной лиге

14:43, 24 декабря 2021, ПАИ

23 декабря ХК «Родина» победил ХК «Звезда» со счетом 6:1 в рамках чемпионата Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

Матч прошел в Ледовом дворце Пскова. Шайбы забросили:

За ХК «Родина»: Матвей Семенов, Вячеслав Батов, Сергей Степанов, Николай Юршевич, Сергей Федоров, Николай Александров.

За ХК «Звезда»: Сергей Судома.

По итогам матча клубы поменялись местами в турнирной таблице. Теперь «Родина» на шестом месте, а «Звезда» на седьмом.