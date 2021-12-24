Подписано соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Пскове

13:51, 24 декабря 2021, ПАИ

24 декабря в рамках работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений состоялось подписание соглашения о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в городе Пскове на 2022-2024 годы. Документ подписали председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, глава города Пскова Елена Полонская и президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова, представляющая городское объединение работодателей, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Взаимодействие с социальными партнерами, на мой взгляд, - это одна из основ профсоюзной работы. Только с помощью такого плотного и плодотворного сотрудничества возможно получить высокие результаты в охране труда, в обеспечении достойной оплаты и выполнения всех социальных гарантий работников. Сегодня нашими социальными партнерами и заключенными с ними соглашениями обеспечивается выполнение всех договоренностей на всех уровнях. Поэтому можно смело заявить, что новый, 2022 год профсоюзы региона встречают в сплоченной команде», – отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

Глава Пскова добавила, что для того, чтобы в полной мере защитить и гарантировать трудовые права, нужно содействовать как настоящие партнеры. «Всё, что мы с вами делаем по созданию рабочих мест и возможностей для обучения, подчинено главной цели: чтобы псковичи жили лучше, могли больше зарабатывать, повышать своё благосостояние и благополучие», - обратилась Елена Полонская к участникам комиссии. По её словам, нужно и дальше стремиться к росту реальных доходов граждан, а это напрямую зависит от экономики муниципального образования. «Необходимо расширять пространство для предпринимательской инициативы и предметно заниматься вопросами трудовых отношений», - отметила Елена Полонская и пожелала партнёрам слаженной работы на благо жителей Пскова.