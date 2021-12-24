Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

На какие спектакли в Псковском театре можно попасть по «Пушкинской карте»

Спектакли Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина участвуют в программе «Пушкинская карта». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплатить «Пушкинской картой» билет почти на все спектакли Псковского драмтеатра. Несмотря на то что средства на карте сгорают 31 декабря 2021 года, приобрести билет по «Пушкинской карте» можно и на январские спектакли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В новогодние праздники Псковский театр драмы подготовил большую программу. В репертуаре – преимущественно комедии и зрительские хиты, которые будут интересны и молодежи.

«Пушкинская карта» – самый эффективный способ приобщить молодых людей к искусству. Практически на каждом спектакле есть зрители, купившие билеты по этому виртуальному депозиту. Нередко мы получаем групповые запросы от классов (чаще на спектакли по произведениям школьной программы: «Ионыч» Чехова, «Метель» и «Пиковая дама» Пушкина). Однако активно пользуются этой возможностью не только школьники: весьма популярны среди обладателей «Пушкинской карты» спектакли с возрастным цензом 18+ (комедия «Очень громкая премьера», спектакль «Смерть Тарелкина»). Совсем недавно появилась возможность посетить по «Пушкинской карте» премьеры нашего театра: «Пленные духи» (комедия, персонажами которой стали Блок, Белый и Любовь Менделеева), «Зойкина квартира» по Булгакову, «Сережа очень тупой» по пьесе современного драматурга Дмитрия Данилова.

Цены на билеты по «Пушкинской карте» точно такие же, как и для остальной публики. Если учитывать, что в этом сезоне стоимость билетов в театр стартует от 200 рублей, то на средства «Пушкарты» можно посетить 15 спектаклей. Надеемся, что в 2022 году эта инициатива получит свое развитие.

Оплатить билет «Пушкинской картой» можно при покупке билета как в кассе, так и онлайн на сайте театра. В онлайн-афише зрители могут найти пометку: «Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». На этой странице мы собрали все спектакли, участвующие в программе «Пушкинская карта».

После нажатия кнопки «Купить билет» на сайте зрители должны выбрать «Пушкинскую карту» в способах оплаты.

Держатель карты может купить только один билет на конкретное мероприятие.

В театре напоминают, что несовершеннолетним зрителям предъявлять QR-код на входе не нужно, достаточно взять с собой паспорт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

24 декабря 2021

Малле Богачева - о поддержке народных промыслов: Нужно создать условия, чтобы люди могли сами заработать
24 декабря 2021

В апреле-мае Анастасиевскую часовню отодвинут от Ольгинского моста
24 декабря 2021

Псковские памятники ЮНЕСКО – в медиацентре ПАИ подводят итоги работы по сохранению и популяризации в 2021 году
24 декабря 2021

На Netflix вышла фантастическая комедия «Не смотри вверх» с Леонардо Ди Каприо
24 декабря 2021

Цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО» продолжит история о соборе Василия на Горке

24 декабря 2021

В 18:00 завершится первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2021»
24 декабря 2021

Фильм о церкви Архангелов Михаила и Гавриила завершает уникальный цикл «Псковские храмы в ЮНЕСКО»
23 декабря 2021

Фоторепортаж: Презентация нового аппарата «Симона»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...