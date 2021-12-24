На какие спектакли в Псковском театре можно попасть по «Пушкинской карте»

14:11, 24 декабря 2021, ПАИ

Спектакли Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина участвуют в программе «Пушкинская карта». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплатить «Пушкинской картой» билет почти на все спектакли Псковского драмтеатра. Несмотря на то что средства на карте сгорают 31 декабря 2021 года, приобрести билет по «Пушкинской карте» можно и на январские спектакли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В новогодние праздники Псковский театр драмы подготовил большую программу. В репертуаре – преимущественно комедии и зрительские хиты, которые будут интересны и молодежи.

«Пушкинская карта» – самый эффективный способ приобщить молодых людей к искусству. Практически на каждом спектакле есть зрители, купившие билеты по этому виртуальному депозиту. Нередко мы получаем групповые запросы от классов (чаще на спектакли по произведениям школьной программы: «Ионыч» Чехова, «Метель» и «Пиковая дама» Пушкина). Однако активно пользуются этой возможностью не только школьники: весьма популярны среди обладателей «Пушкинской карты» спектакли с возрастным цензом 18+ (комедия «Очень громкая премьера», спектакль «Смерть Тарелкина»). Совсем недавно появилась возможность посетить по «Пушкинской карте» премьеры нашего театра: «Пленные духи» (комедия, персонажами которой стали Блок, Белый и Любовь Менделеева), «Зойкина квартира» по Булгакову, «Сережа очень тупой» по пьесе современного драматурга Дмитрия Данилова.

Цены на билеты по «Пушкинской карте» точно такие же, как и для остальной публики. Если учитывать, что в этом сезоне стоимость билетов в театр стартует от 200 рублей, то на средства «Пушкарты» можно посетить 15 спектаклей. Надеемся, что в 2022 году эта инициатива получит свое развитие.

Оплатить билет «Пушкинской картой» можно при покупке билета как в кассе, так и онлайн на сайте театра. В онлайн-афише зрители могут найти пометку: «Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». На этой странице мы собрали все спектакли, участвующие в программе «Пушкинская карта».

После нажатия кнопки «Купить билет» на сайте зрители должны выбрать «Пушкинскую карту» в способах оплаты.

Держатель карты может купить только один билет на конкретное мероприятие.

В театре напоминают, что несовершеннолетним зрителям предъявлять QR-код на входе не нужно, достаточно взять с собой паспорт.