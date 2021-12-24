Круглый стол по итогам реализации социально ориентированных проектов проходит в медиацентре ПАИ

14:44, 24 декабря 2021, ПАИ

24 декабря в медиацентре ПАИ проходит круглый стол, посвящённый итогам реализации социально ориентированных проектов в Псковской области, в том числе на средства Фонда президентских грантов.

В дискуссии участвуют председатель коллегиального совета Лиги молодёжи Псковской области Константин Белов, заместитель председателя Псковского отделения Российского детского фонда Юлия Колесова, директор АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» Елена Николаева, а также руководитель отдела бухгалтерского и юридического сопровождения проектов Татьяна Марина и заместитель директора Центра молодежи и общественных инициатив Олеся Назарой.

В ходе круглого стола участники обсудят обеспечение коммуникации между органами власти, грантополучателями и общественностью, а также расскажут, как привлечь граждан к участию в реализации социально ориентированных проектов и добровольческой деятельности.