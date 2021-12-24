Границы территорий 121 памятника определили в Пскове за год
В 2021 году были определены границы территорий 121 памятника в Пскове. Об этом заявил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.
Он отметил, что эта работа должна была проводиться еще в 2018 году. Ранее показатели были — определение границ 35-42 памятников за год.
Вадим Нэдик также напомнил, что в этом году один из самых крупных в годы Великой Отечественной войны немецких концентрационных лагерей для военнопленных на Северо-Западе «Шталаг 372» (Stalag 372) был признан объектом культурного наследия Псковской области. По словам председателя комитета, проведена непростая работа. Он поблагодарил поисковиков и краеведов. «Шталаг» поставлен на учет в формате достопримечательного места.
Также был выявлен новый объект культурного наследия - Талабские острова. «Необходимо организовать государственную историко-культурную экспертизу, чтобы поставить на учет реестр памятников», - уточнил Вадим Нэдик.
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Малле Богачева - о поддержке народных промыслов: Нужно создать условия, чтобы люди могли сами заработать
Псковские памятники ЮНЕСКО – в медиацентре ПАИ подводят итоги работы по сохранению и популяризации в 2021 году
В 18:00 завершится первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2021»
Фильм о церкви Архангелов Михаила и Гавриила завершает уникальный цикл «Псковские храмы в ЮНЕСКО»