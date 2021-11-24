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Общество

Территория лагеря советских военнопленных в Пскове включена в перечень объектов культурного наследия

Один из самых крупных в годы Великой Отечественной войны немецких концентрационных лагерей для военнопленных на Северо-Западе «Шталаг 372» (Stalag 372) признан объектом культурного наследия Псковской области. Соответствующий приказ подписан председателем комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадимом Нэдиком, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, приказом комитета закреплены границы исторического объекта, а также утверждены требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах его территории.

Решение о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерациив в качестве объекта культурного наследия регионального значения принято на основе подготовленного специалистами пакета документов. В первую очередь была проведена государственная историко-культурная экспертиза, которая подтвердила целесообразность включения «Шталаг 372» в единый госреестр.

Ранее территория «Шталаг 372» (Stalag 372) приказом комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области включена в перечень выявленных объектов культурного наследия. А также были утверждены границы территории «Шталаг 372».

Отметим, «Шталаг 372» является одним из самых крупных немецких концентрационных лагерей, располагавшихся в северо-западной части СССР. Он действовал с осени 1941-го по декабрь 1943 года и был устроен в бывших конюшнях 5-го Омского пехотного полка, которым командовал во время службы в Пскове Константин Рокоссовский. В настоящее время выявленный объект культурного наследия расположен в Пскове на территории между улицами Юбилейной, Генерала Маргелова, Шестака и Майора Доставалова. По данным Чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей военные преступления в 1945-м, в «Шталаге 372» погибло более 75 тысяч человек.

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