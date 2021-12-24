Ford столкнулся с грузовиком в Гдовском районе

14:31, 24 декабря 2021, ПАИ

Водитель легкового автомобиля Ford Mondeo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком в Гдовском районе, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».

Авария произошла на 93-м км автодороги Псков — Гдов — Сланцы.

Водитель «Форда» не справился с управлением на закругленном участке дороги и совершил столкновение с транспортным средством ГАЗон NEXT. В результате аварии никто не пострадал.

ГИБДД призывает водителей учитывать особенности погодных условий в регионе, соблюдать интервал и безопасную дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость и избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.