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Происшествия

Ford столкнулся с грузовиком в Гдовском районе

Фото: газета «Гдовская заря».

Водитель легкового автомобиля Ford Mondeo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком в Гдовском районе, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».

Авария произошла на 93-м км автодороги Псков — Гдов — Сланцы.

Водитель «Форда» не справился с управлением на закругленном участке дороги и совершил столкновение с транспортным средством ГАЗон NEXT. В результате аварии никто не пострадал.

ГИБДД призывает водителей учитывать особенности погодных условий в регионе, соблюдать интервал и безопасную дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость и избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

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