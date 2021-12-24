Псковские полицейские подарили новогодние подарки детям из нуждающихся семей

15:37, 24 декабря 2021, ПАИ

Индивидуальные подарки и памятки о необходимости соблюдения требований правил дорожного движения получили дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Порадовать юных псковичей в преддверии Нового года решили сотрудники полиции с членом Общественного совета при УМВД России по Псковской области Виктором Петкевичем.

«Деда Мороза и Снегурочку ждет каждый ребенок, поэтому такие мероприятия проходят в особой теплой атмосфере: дети рассказывают стихотворения, делятся успехами за уходящий год. А главный зимний волшебник, в свою очередь, радует малышей новогодними подарками», – отметила в пресс-службе УМВД.

Также сотрудники полиции напомнили подросткам о мерах личной безопасности, соблюдении требований правил дорожного движения и вручили им красочные памятки «Волшебное письмо от Полицейского Деда Мороза», разработанные МВД России. В завершение встречи дети пообещали в Новом году прилежно учиться и не огорчать родителей.

Встречи, проходящие в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», уже стали настоящей традицией. В ближайшее время в рамках этой акции на территории области пройдет целый ряд благотворительных мероприятий.