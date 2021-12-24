В ветслужбу Псковской области поступила дезинфекционная установка для борьбы с распространением АЧС

15:39, 24 декабря 2021, ПАИ

В Псковскую область поступила дезинфекционная установка на базе «УАЗ — Фермер» для борьбы с африканской чумой свиней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Модернизация государственной ветеринарной службы осуществляется по дополнительному финансированию, выделенному из резервного фонда администрации региона по распоряжению губернатора Михаила Ведерникова.

Установка направлена для укомплектования станции по борьбе с болезнями животных, которя курирует Опочецкий, Красногородский и Пушкиногорский районы. Она предназначена для проведения комплекса ветеринарно-санитарных работ в хозяйствах, а также для предупреждения особо опасных болезней животных и ликвидации очагов инфекционных заболеваний животных.

В ближайшее время состоится поставка еще одной дезинфекционной установки для станции по борьбе с болезнями животных по Великолукскому, Куньинскому и Усвятскому районам.

В Псковской области совместно с федеральными специалистами сформирован комплексный план первоочередных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения АЧС. Документ направлен на стабилизацию эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней. Особый акцент планируется сделать именно на обновлении ветслужбы.