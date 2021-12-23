Видео: президент псковской федерации шахмат Дмитрий Шахов подвел итоги года за шахматной доской

15:47, 24 декабря 2021, ПАИ

В этом году псковские шахматисты успешно выступили на всероссийских и международных соревнованиях. Шахматная федерация региона активно развивает этот вид спорта в муниципалитетах. О достижениях псковичей и амбициозных планах президент псковской федерации шахмат Дмитрий Шахов рассказал спортивному редактору ПАИ Валере Гусеву во время шахматной партии.