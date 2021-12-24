Псковичей предупреждают о неблагоприятном природном явлении
О неблагоприятном природном явлении предупредили псковичей 24 декабря в Псковском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сегодня вечером и в первой половине дня 25 декабря по Псковской области местами может пройти сильный снег.
Завтра в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Днем ожидается -10...-5 градусов, ночью -17…-12 градусов.
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