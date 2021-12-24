За продажу самогона порховичу грозит штраф в 80 тысяч рублей

16:05, 24 декабря 2021, ПАИ

Житель Порхова обвиняется в незаконной розничной продаже спиртосодержащей пищевой продукции, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

57-летний порхович, которого ранее уже привлекли к административной ответственности за незаконную розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, в августе вновь совершил аналогичное деяние.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ст. 171.4 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или исправительных работ на срок до года.