За продажу самогона порховичу грозит штраф в 80 тысяч рублей
Житель Порхова обвиняется в незаконной розничной продаже спиртосодержащей пищевой продукции, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.
57-летний порхович, которого ранее уже привлекли к административной ответственности за незаконную розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, в августе вновь совершил аналогичное деяние.
Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ст. 171.4 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или исправительных работ на срок до года.
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