Студенты ПсковГУ помогают псковским пенсионерам в освоении иностранных языков

17:00, 24 декабря 2021, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета, обучающиеся на факультетах немецкого и английского языков, проводят языковые практикумы для членов Псковского отделения «Союза пенсионеров России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие проходит в Проектном офисе «Команда 2018» в рамках проекта, получившего финансирование в региональном конкурсе «Давайте возводить мосты между поколениями».

Языки изучаются последовательно, начиная от «нулевого» уровня, продолжая уже продвинутыми пользователя. Бесплатно практиковаться могут как пенсионеры, так и студенты Пскова, Великих Лук, Дедовичей и Пыталово.

Благодаря проекту каждый участник сможет подготовить свой творческий продукт: стихотворения, картины, научные статьи. Некоторые из участников языковых курсов делают переводы своих продуктов на английский или немецкий языки.