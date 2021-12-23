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Спорт

Гимнастки из Пскова и Великих Лук побывают на шоу Немова «Легенды спорта. Первые»

Художественные гимнастки из Псковской области побывают на спортивно-гимнастическом шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Первые», которое состоится 25 декабря во Дворце спорта «Лужники». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В составе делегации — 27 воспитанников спортивных школ Пскова и Великих Лук. В Москве для ребят также запланирована обзорная экскурсия и посещение новогодней ярмарки у стен Кремля.

Такие поездки псковских ребят в столицу стали традицией. Они ежегодно организуются по инициативе и при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В этом году спортивно-гимнастическое шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова посвящено 60-летию первого полета человека в космос. На одной сцене встретятся самые разные виды спорта и искусства: спортивная, художественная, эстетическая и воздушная гимнастика, акробатика и прыжки на батуте, брейк-данс и хип-поп, классический балет и современная хореография, цирковые номера и эстрадный вокал. В общей сложности в постановке будет задействовано более 200 участников: чемпионы Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, сильнейшие представители российских сборных в разных видах спорта и совсем юные спортсмены.

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