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Общество

Директор ОЭЗ «Моглино» в Псковском районе опроверг информацию о взрыве

Директор особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе Антон Яковлев опроверг информацию о взрыве, которая появилась в соцсетях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

«В соцсетях прошла информация, якобы на территории ОЭЗ что-то взорвалось. Чтобы подтвердить (или опровергнуть) информацию, случилось ли что-то на территории «Моглино», мы позвонили директору Антону Яковлеву», - пишут авторы канала.

«Нет, у нас информации такой нет, все в порядке», - заверил Антон Яковлев. 

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