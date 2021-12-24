Юные спасатели в образе Дедов Морозов поздравили пациентов детской больницы в Пскове

17:20, 24 декабря 2021, ПАИ

Восемь добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей Псковской области в образе Дедов Морозов высадились на крышу Детской областной больницы, сообщили в региональном отделении ВОСО «Всероссийский студенческий корпус».

В рамках акции «Новогодний десант» юные спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились вниз по стене больницы, заглядывая в каждое окно, чтобы помахать детям, поднять настроение и создать атмосферу чуда. С помощью Ресурсного центра добровольчества Псковской области им также удалось собрать для детей 70 сладких подарков, которые были переданы ребятам через медицинский персонал.

Все добровольцы, которые принимали участие в поздравлении, прошли специальную высотную подготовку. При проведении мероприятия соблюдались все требования техники безопасности.

В социальных сетях акция собрала огромное количество положительных комментариев и лайков. По словам псковичей, такие добрые акции непременно помогут детям скорее поправиться.