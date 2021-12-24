В Псковской области подвели итоги детского фестиваля «Кукарача»

17:16, 24 декабря 2021, ПАИ

Организационный комитет фестиваля для детей из детских домов и интернатных учреждений Пскова и Псковской области «Кукарача» подвёл итоги мероприятия, сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

В этом году фестиваль проходил в пятый раз и стал самым масштабным за всю историю мероприятия. Принять участие в нём захотели 262 ребёнка, оправив 184 заявки. В предыдущие годы максимальное количество заявок не превышало 70.

Участниками фестиваля стали воспитанники 14 детских домов и интернатных учреждений Пскова и Псковской области. Заявки поступили из Пскова, Опочки, Пыталово, Красногородска, Порхова, Воронцово, Великих Лук, Пушкинских Гор, Печор, Боброво.

В 2021 году организаторы приняли решение расширить перечень номинаций фестиваля. Так, были добавлены две новые номинации: блогинг и оригинальный жанр.

Традиционная номинация «Декоративно-прикладное искусство», где участники делали поделки из пластилина, была трансформирована в Handmade - номинацию, предполагающую все виды рукоделия. Данное направление стало самым популярным среди участников. В адрес оргкомитета поступило более 90 заявок в данную номинацию, а наиболее актуальной она стала для детей в возрасте от 10 до 13 лет. Участники смогли продемонстрировать свои успехи в вязании крючком, лепке из пластилина, лоскутном шитье, вышивке лентами и многом другом.

Более того, был модернизирован и формат номинации «Фотоискусство». В этом году участники данного направления проявляли креативное мышление и смекалку – ежедневно они получали тематическое задание и за ограниченное время им нужно было подготовить свою работу.

Для того чтобы у юных творцов появилась возможность больше узнать об интересующих их направлениях, члены жюри провели для них познавательные мастер-классы по тематикам номинаций. Специалист по декоративно-прикладному искусству и народным промыслам Мария Михайлова провела для участников занятие по живописи. Созданию новогоднего декора участников обучила преподаватель художественного отделения Детской школы искусств Людмила Назарой. Солистка кавер-бэнда #drumandjazz Елизавета Степанова провела занятие по вокалу. О том, как стать блогером, участникам рассказала псковский тиктокер Диана Константинова, а тому, как делать креативные фотографии на телефон, был посвящён мастер-класс фотографа Антона Иванова. Познать азы ораторского искусства можно было на онлайн-встрече, которую провел актёр театра и кино Камиль Хардин, а все нюансы сценического танца были отражены в мастер-классе педагога-хореографа Арт Резиденции «Берег Родины» Юлии Песковой.

Члены жюри определили победителей и развозят подарки по учреждениям, чтобы каждый, кто принял участие в мероприятии, получил приз.

Отметим, наибольшее число призовых мест получили воспитанники Пушкиногорской санаторной школы-интерната и Порховской специальной школы-интерната. Также большую работу проделали участники из Центра специального образования №2 города Пыталово. Они прислали шесть заявок, и пять из них стали призерами фестиваля.

Организатором конкурса является ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» при содействии комитета по культуре Псковской области. Подготовку и проведение конкурса обеспечивают РОО «ПМЦ» и МБУ «ПГМЦ» администрации Пскова при поддержке комитета социальной защиты Псковской области и комитета по образованию Псковской области.