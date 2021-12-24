Детский фонд устроил праздник в Качановской школе Палкинского района

17:21, 24 декабря 2021, ПАИ

24 декабря к ученикам начальных классов Качановской средней общеобразовательной школы (Палкинский район) приехал Дед Мороз. Мероприятие организовало Псковское областное отделение Российского детского фонда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.

Гость представил ребятам мини-сценку «Дед Мороз – красный нос», провёл несколько интерактивных игр и организовал хоровод вокруг новогодней ёлки. Дети по очереди читали стихотворения и поздравляли Деда Мороза с Новым годом. В завершение все фотографировались с главным героем праздника.

В конце мероприятия детям вручили сладкие подарки. Их удалось передать детям благодаря поддержке ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» и лично генерального директора Германа Петрушко. Всего ученикам школы было передано 80 новогодних подарков.

Поездка прошла в рамках проекта «Мяч дружбы: укрепление семьи». Проект поддерживается благотворительным фондом «СИЭСЭС».