На дорогах Псковской области стало светлее благодаря нацпроекту

17:47, 24 декабря 2021, ПАИ

В 2021 году в Псковской области построили новые линии наружного искусственного электроосвещения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, в Псковском районе осветили более 1,6 км автомобильной дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье, которые проходят по деревне Ершово. Местные жители неоднократно обращались с просьбой обеспечить безопасность дороги, так как рядом с ней расположены школа и магазины.

Новую линию наружного искусственного освещения построила компания ООО «Светосервис» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Средства на работы в размере около 8,8 млн рублей были выделены из областного бюджета. На эти деньги подрядная организация установила 60 металлических граненых опор, проложила около 2 км электрических проводов и кабеля, смонтировала 61 светодиодный энергоэффективный светильник, установила на опорах освещения 60 металлических пластин с вертикальной дорожной разметкой.

В Пушкиногорском районе в деревне Подкрестье установлено 37 опор со светодиодными светильниками. Работы провели вдоль региональной автомобильной дороги Пушкинские Горы — Рождество — Велье.

Кроме того, ведется устройство линии наружного искусственного электроосвещения на региональной автомобильной дороге Опочка — а/д Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Белоруссией (Р-23) км 409+955 в Опочке. На улицах Коммунальной и Ленина в районном центре будет построено 4 линии освещения. Контракт двухгодичный, общее количество светильников составит 227 штук. В текущем году уже выполнены работы по технологическому подключению линии наружного искусственного электроосвещения на улице Коммунальной.