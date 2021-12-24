Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Ещё три рыбака оказались оторванными от берега Чудского озера недалеко от деревни Стропицы Гдовского района

Рыбаки в Гдовском районе оказались оторванными от берега из-за разрыва ледяного полотна. Фото ПАИ

Три жителя Гатчинского района (Ленинградской области) вышли на лёд водоёма ещё утром, а вечером, когда возвращались к берегу по навигатору, недалеко от д. Ветвеник обнаружили разрыв примерно 15 метров. Об этом сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».

Поняв, что самостоятельно им не выбраться на берег, они позвонили спасателям. На место происшествия сразу же выехал поисково-спасательный отряд Гдова. Из-за плохой видимости поисковая операция длилась около часа. В итоге рыбаки доставлены на берег в целости и сохранности.

В спасательной операции были задействованы: Псковский спасательный отряд г. Гдова (7 человек, 4 ед. техники, из них два катера на воздушной подушке), опергруппаа пожаротушения местных пожарно-спасательных гарнизонов Гдовского района (1 человек, 1 ед. техники), сотрудники полиции, бригада скорой помощи, представитель Администрации Гдовского района.

Рыбаки в медицинской помощи не нуждаются. Граждане доставлены в отделение полиции для составления протоколов об административном правонарушении.

  • Ещё три рыбака оказались оторванными от берега Чудского озера недалеко от деревни Стропицы Гдовского района
    Фото: ПАИ
  • Ещё три рыбака оказались оторванными от берега Чудского озера недалеко от деревни Стропицы Гдовского района
    Фото: ПАИ
  • Ещё три рыбака оказались оторванными от берега Чудского озера недалеко от деревни Стропицы Гдовского района
    Фото: ПАИ

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

24 декабря 2021

Ещё три рыбака оказались оторванными от берега Чудского озера недалеко от деревни Стропицы Гдовского района
24 декабря 2021

Спасатели выезжали на помощь застрявшим на льду Чудского озера рыбакам

24 декабря 2021

Ford столкнулся с грузовиком в Гдовском районе
24 декабря 2021

Автомобиль перевернулся в кювет в Гдовском районе
24 декабря 2021

Публикуем видео с места тройного ДТП на границе с Псковской областью
24 декабря 2021

Водителя фуры госпитализировали после тройного ДТП на границе с Псковской областью
24 декабря 2021

Публикуем видео с места ДТП в Великих Луках, где сбили ребёнка

24 декабря 2021

Появились подробности ДТП в Великих Луках, где сбили ребёнка

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...