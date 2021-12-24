Ещё три рыбака оказались оторванными от берега Чудского озера недалеко от деревни Стропицы Гдовского района

18:39, 24 декабря 2021, ПАИ

Три жителя Гатчинского района (Ленинградской области) вышли на лёд водоёма ещё утром, а вечером, когда возвращались к берегу по навигатору, недалеко от д. Ветвеник обнаружили разрыв примерно 15 метров. Об этом сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».

Поняв, что самостоятельно им не выбраться на берег, они позвонили спасателям. На место происшествия сразу же выехал поисково-спасательный отряд Гдова. Из-за плохой видимости поисковая операция длилась около часа. В итоге рыбаки доставлены на берег в целости и сохранности.

В спасательной операции были задействованы: Псковский спасательный отряд г. Гдова (7 человек, 4 ед. техники, из них два катера на воздушной подушке), опергруппаа пожаротушения местных пожарно-спасательных гарнизонов Гдовского района (1 человек, 1 ед. техники), сотрудники полиции, бригада скорой помощи, представитель Администрации Гдовского района.



Рыбаки в медицинской помощи не нуждаются. Граждане доставлены в отделение полиции для составления протоколов об административном правонарушении.