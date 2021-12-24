Великолукские участковые переедут в отремонтированное помещение

19:19, 24 декабря 2021, ПАИ

Участковые уполномоченные городской полиции Великих Лук скоро переедут в новое отремонтированное помещение. Об этом рассказал в еженедельном видеообращении глава города Николай Козловский.

Нежилое помещение на улице Зверева, д. 4/35 было отремонтировано в очень короткие сроки. Оно подготовлено для использования его в качестве опорного пункта участковых уполномоченных полиции.

«Финансирование ремонтных работ осуществлялось за счёт средств администрации Псковской области и администрации города Великие Луки. В ходе ремонта были полностью обновлены стены, пол, установлены окна, решётки, завезена мебель. Всё готово для работы в комфортных, современных условиях», – заявил Николай Козловский.

Передать это помещение отделу Министерства внутренних дел России по городу Великие Луки планируется в начале 2022 года.