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Общество

Правительство РФ: 2021 год оказался намного более успешным для внутреннего российского туризма, чем предыдущий

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провёл заседание правительственной комиссии по развитию туризма. Об этом сообщает сайт органа государственной власти.

Члены правительственной комиссии обсудили исполнение национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», участие регионов в его реализации, а также оценили итоги работы корпорации «Туризм.РФ» по развитию туристической инфраструктуры.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в 2021 году была проделана большая совместная работа по запуску нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», и поблагодарил за вовлечённость в процесс все заинтересованные ведомства и губернаторов.

«Новые меры государственной поддержки в сфере туризма – чартеры, гранты, программы кешбэка, вошедшие в нацпроект, – активно использовались и применялись в этом году по всей территории России. Только программой туристического кешбэка воспользовались более 1,6 миллиона россиян. На карты им напрямую вернулось 6,7 млрд рублей. Началась работа с корпорацией “Туризм.РФ” по созданию инфраструктуры. В настоящее время отобраны для реализации первые 53 инвестиционных проекта в 27 регионах. Ряд соглашений о развитии туристической инфраструктуры будут подписаны в феврале на Российском инвестиционном форуме, который пройдёт на площадке федеральной территории “Сириус”. Инвестиции в туризм одни из самых эффективных. На каждый вложенный рубль мы видим 10 рублей привлечённых внебюджетных средств», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что 2021 год оказался намного более успешным для внутреннего туризма, чем предыдущий. Благодаря мерам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» удалось не только сдержать негативное влияние пандемии, но и развивать туристическую отрасль. Отрасль быстро адаптировалась под ковидные ограничения – и это важное достижение. Ожидается, что большинство курортных направлений по итогам года на 15–20% превзойдут показатели 2019 года. Это прежде всего Краснодарский край и Республика Крым. Среди тех, кто полностью восстановится и даже вырастет, также есть новые направления, которые смогли привлечь к себе внутренних туристов: Калининградская область, Камчатский край, республики Алтай, Карелия и ряд других.

«Сегодня мы подвели итоги первого года работы национального проекта по туризму. Ещё многое предстоит сделать, но уже сейчас можно отметить, что слаженная работа Правительства, Ростуризма, парламента и отраслевого и экспертного сообщества позволила вывести развитие отрасли на совершенно другой уровень. Наша цель на следующий год – запустить нацпроект на полную мощность, так, чтобы каждая мера поддержки была востребована людьми и бизнесом. Впереди Новый год, и я хочу пожелать всем новых ярких эмоций от путешествий по нашей прекрасной стране, а мы для этого будем продолжать делать всё возможное», – сказала Зарина Догузова.

Генеральный директор «Туризм.РФ» Сергей Суханов также отметил высокую вовлечённость субъектов и инвесторов в развитие инфраструктуры туризма.

«Корпорацией достигнуты договорённости о взаимодействии с 30 регионами, с 21 регионом уже подписали соглашения о сотрудничестве, остальные готовы к подписанию в ближайшее время. По ряду объектов строительство начнётся уже в 2022 году, по остальным – приступаем к подготовительным работам, изысканиям и проектированию», – заявил Сергей Суханов.

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