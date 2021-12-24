Из Пскова – в Ригу. В Псковской области появится новый веломаршрут

20:59, 24 декабря 2021, ПАИ

В скором времени в Псковской области появится веломаршрут в Ригу. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области. Путь будет проходить по территориям следующих районов:

Псковский,

Палкинский,

Островский,

Пыталовский.

А дальше маршрут ведёт в Латвию и доходит до города Риги.

Для комфортного велопутешествия из Пскова в Ригу будут созданы навигация, места для отдыха и стоянок, информационные пункты.

Ролик создан по заказу комитета по туризму Псковской области в рамках международного проекта LV-RU-006 «Развитие зелёных туристических маршрутов, объединяющих приграничные регионы Латвии и России для общего устойчивого развития малых городов и сельских районов» – «Зелёный туристический маршрут Рига – Псков» программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014–2020 годов.