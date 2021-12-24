Из Пскова – в Ригу. В Псковской области появится новый веломаршрут
В скором времени в Псковской области появится веломаршрут в Ригу. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области. Путь будет проходить по территориям следующих районов:
- Псковский,
- Палкинский,
- Островский,
- Пыталовский.
А дальше маршрут ведёт в Латвию и доходит до города Риги.
Для комфортного велопутешествия из Пскова в Ригу будут созданы навигация, места для отдыха и стоянок, информационные пункты.
Ролик создан по заказу комитета по туризму Псковской области в рамках международного проекта LV-RU-006 «Развитие зелёных туристических маршрутов, объединяющих приграничные регионы Латвии и России для общего устойчивого развития малых городов и сельских районов» – «Зелёный туристический маршрут Рига – Псков» программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014–2020 годов.
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