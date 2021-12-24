Статус электросамокатов определят к весне-лету 2022 года

21:29, 24 декабря 2021, ПАИ

Так как сейчас электросамокаты не относятся ни к одному виду транспорта (это и не велосипеды, и не мотоциклы), то в ГУ по безопасности дорожного движения МВД России собираются прописать статус средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, уже к лету 2022 года, пишет ТАСС.

В сентябре Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, которые вводят правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Средства индивидуальной мобильности выделяются в отдельную категорию транспортных средств. В качестве приоритета закрепляется их передвижение в велоинфраструктуре. Предлагается установить ограничения по весу – не более 35 кг при передвижении по тротуару и в пешеходной зоне.

Напомним, 11 августа городская комиссия по безопасности дорожного движения в Пскове приняла решение ограничить скорость электросамокатов, а треть читателей сайта Псковского агентства информации оказались недовольны появлением электросамокатов в городе и услугами их каршеринга.