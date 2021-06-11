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Общество

Треть пользователей сайта ПАИ недовольны появлением электросамокатов. Итоги опроса

С приходом лета многие псковичи расчехлили свои самокаты и прочие средства индивидуальной мобильности и с ветерком отправились «рассекать» по улицам города. Тренд на электросамокаты с каждым годом растёт. На этой неделе это было особенно заметно, когда псковичам стали доступны услуги кикшеринга (проката электросамокатов). Эта попытка сделать наш город более современным не всем пришлась по душе, однако пользователей этого вида транспорта меньше не становится. Опрос на нашем сайте внёс немного ясности в этот противоречивый вопрос.

15% пользователей считают электросамокаты удобными, мобильными и экологичными. Перемещаются на них всё лето. 3% хотят приобрести личный самокат, но пока пользуются прокатными. Есть и те, кто пока не торопится прыгать в этот поезд прогресса. 7% наших зрителей и читателей считают небезопасным использовать самокаты, которые способны развивать скорость, как автомобиль. 27% готовы это сделать при наличии специальных дорожек и парковочных мест.

Большинство – 37% недовольны появлением электросамокатов на наших улицах. До тех пор, пока не появятся специальные нормы, регулирующие их использование, и до тех пор, пока есть риск попасть под колёса, отношение к ним будет негативное.
Около десяти процентов просто стараются держаться подальше от мест движения самокатчиков и пользуются другими видами транспорта.

Прогресс в средствах индивидуальной мобильности не остановить. Это стоит признать. Всё достигло той самой точки, когда пора адаптировать новые средства передвижения под определённые рамки закона. События в Петербурге, к слову, хорошо это демонстрируют. Пока происходит эта интеграция, важно помнить об ответственности и не позволять свершиться непоправимому. Если вы используете электросамокат – не позволяйте попутному ветру затуманить ваш рассудок. Лишние пять минут вашего удовольствия могут кому-то стоить здоровья. Придержите «электронных коней».

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто: достаточно открыть любой материал на нашем сайте, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.

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