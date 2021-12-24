Юлия Пересильд стала Снегурочкой в школе своих дочек

22:11, 24 декабря 2021, ПАИ

Актриса Юлия Пересильд стала Снегурочкой для одноклассников одной из своих дочерей. Сегодня был последний день школьных занятий, и звезда киноэкрана, похоже, очень сильно этому обрадовалась.

«Ну что, родители? Последний день перед каникулами в школе! Ура! Не надо вставать в 6:30», – восторженно написала актриса в своём Instagram.

По традиции в школьный класс перед новогодними каникулами всегда приходят Дед Мороз и Снегурочка, чтобы вручить детям подарки. По словам самой Юлии, выбирают Деда Мороза и Снегурочку всегда из родителей. В этом году псковичка Юлия Пересильд стала Снегурочкой.

«Любим эту традицию. Всегда вспоминаем прошлые Новые годы! Хохочем! Вот и в этот раз, несмотря на то что все родители в новогоднем рабочем забеге, праздник удалось осуществить!» – поделилась впечатлениями Юлия.