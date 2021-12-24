Авиарейс Калининград – Псков переносится на 25 декабря из-за позднего прибытия воздушного судна

22:23, 24 декабря 2021, ПАИ

Авиарейс Калининград – Псков перенесли на 25 декабря из-за позднего прибытия воздушного судна. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«РусЛайн» переносит рейс 7R 969 на 25 декабря из-за позднего прибытия судна по причине плохих метеоусловий в Калининграде. Из Калининграда вылет в 10:45 (мск), посадка в 11:45 (мск) в Пскове, затем вылет в Минеральные Воды в 12:25 (мск).

Иногородние пассажиры, ожидающие вылета из Пскова, размещены в гостинице города.