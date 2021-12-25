10 градусов мороза и небольшой снег ожидается 25 декабря в Псковской области
25 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер западных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -17 до -12 градусов, днём — от -10 до -5.
Атмосферное давление низкое.
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